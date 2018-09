FC 07 in der Abwehr zu nachlässig

Bensheim/Alsbach.Für den FC 07 Bensheim setzte es gestern in der Fußball-Gruppenliga die zweite Niederlage in Folge: Mit 1:3 verloren die Bensheimer das Nachbarschaftsduell beim FC Alsbach. Der FCA kletterte durch den Erfolg an die Spitze des Klassements, da der bisherige Primus Türk Gücü Rüsselsheim an diesem Spieltag ohne Punktgewinn blieb.

Für FCA-Medienwart Andreas Rothermel ging der Dreier für

...