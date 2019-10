FC 07 kassiert späten Ausgleich

Alsbach/Bensheim.Mit einem 1:1 endete das Bergsträßer Derby zwischen dem FC Alsbach und FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga. Die Treffer in diesem engagiert geführten Match fielen nach der Pause. Die Gäste aus Bensheim, die nun seit acht Partien ungeschlagen sind, gingen durch Spielertrainer Elton da Costa in Führung (58.), dem FCA gelang durch Neumann per Kopf in der Nachspielzeit das 1:1.

