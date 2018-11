FC 07 kommt in Schwung

Bensheim.Der FC 07 Bensheim nimmt langsam Fahrt auf in der Fußball-Gruppenliga: Seit fünf Partien sind die Nullsiebener ungeschlagen und holten dabei elf Punkte. Nachdem sie im ersten Saisondrittel mit schwankenden Leistungen zu kämpfen hatte, ist die Elf deutlich stabiler in ihren Leistungen geworden und hat sich in der Tabelle auf Rang sechs vorgearbeitet.

Dass die Entwicklung anfangs etwas

...