FC 07 macht es sich im Derby selbst schwer

Bensheim.Der FC Sportfreunde Heppenheim leistete im Nachbarschaftstreffen der Fußball-Gruppenliga beim FC 07 Bensheim 80 Minuten lang erbitterte Gegenwehr. In der Schlussphase ließen die Gäste in puncto Kraft und Konzentration aber nach, so dass die Bensheimer noch zu einem – vor allem dank des flotten Kombinationsspiels – verdienten 3:1 (1:0)-Erfolg kamen und sich erst einmal in der großen

...