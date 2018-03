FC 07 sehnt sich nach einem Happy End

Anzeige

Was ist im bisherigen Saisonverlauf gut gelaufen?

Trotz anhaltender Personalprobleme, die immer wieder Änderungen der Startformation erforderlich machten, sei das Team stets als Einheit aufgetreten. Diese Geschlossenheit habe laut Brenner bewirkt, dass die Mannschaft in jedem Match konkurrenzfähig gewesen sei.

Haben die Neuzugänge die Erwartungen erfüllt?

Nur bedingt. Von David Halla und Patrick Bohn, zwei erfahrenen Verbandsliga-Kickern, hatte sich Brenner mehr versprochen. Halla verletzte sich früh in der Saison, musste länger pausieren und kam nach seiner Rückkehr ins Team nicht richtig in Fahrt. Bohn, der Akteur mit der meisten Spielzeit, füllte auf der Sechserposition die zentrale Rolle nicht so aus, wie der 07-Coach sich das erhofft hatte. „Es ist für beide nicht optimal gelaufen, sie können mehr und werden sich steigern.“ Von den jungen Akteuren, die aus dem eigenen Nachwuchsbereich in den Verbandsliga-Kader gewechselt waren, spielte sich Fabian Knödler nach vorne. „Fabian hat uns mit seinen guten Leistungen überrascht.“

Gab es in der Winterpause personelle Veränderungen?

Ja. Mit Niclas Blüm (Waldhof Mannheim II), Hendrik Härtel (SV Schwetzingen) und Nico Umscheid (TSG Weinheim II) verpflichtete der FC 07 bereits im Dezember – wie berichtet – drei neue Akteure. Niclas Blüm, den Brenner als dynamischen, abschlussstarken Spieler charakterisiert, hat in den Testpartien sein Potenzial unter Beweis gestellt. „Niclas wird seinen Platz bei uns in der Offensive finden.“ Härtel ist nach der beruflich bedingten Pause von Willi Eifler in der Innenverteidigung quasi gesetzt. Umscheid lieferte sich zuletzt mit Kevin Krezdorn ein ausgeglichenes Duell um die Position zwischen den Pfosten, bis ihn am vergangenen Wochenende eine Schulterverletzung vorerst ausbremste.

Wie ist die Ausgangslage im Abstiegskampf für den FC 07?

Zwei von maximal fünf Absteigern stehen fest. RW Frankfurt II hat seine Elf vom Spielbetrieb abgemeldet, die SG Bruchköbel weist als Vorletzter nur drei Punkte auf und kann ebenfalls für die Gruppenliga planen. Davor liegen sieben Clubs innerhalb von drei Zählern: vom Drittletzten Eintracht Wald-Michelbach (21) über Bensheim (22) bis zum Neunten Viktoria Urberach (23, zwei Nachholspiele). Das heißt, der FC 07 muss drei Konkurrenten hinter sich lassen, um sicher die Liga zu halten. „Das könnte bis zum letzten Spieltag gehen“, vermutet Brenner angesichts des engen Klassements.

Welche Rolle spielen die direkten Duelle in der Abstiegsfrage?

Eine große, ist Ludwig Brenner überzeugt. „Diese Duelle müssen wir für uns entscheiden.“ Bei Punktgleichheit auf Rängen, die von Bedeutung für Auf- oder Abstieg sind, errechnet sich die Platzierung in der Abschlusstabelle aus den Resultaten dieser direkten Vergleiche. Der FC 07-Trainer hält einen solchen „Millimeter-Entscheid“ für denkbar. „Deswegen zählen diese Spiele doppelt.“

Wie sehen die weiteren Perspektive des FC 07 aus?

Definitives lässt sich dazu derzeit nicht vermelden. „Die Gespräche laufen“, berichtet Brenner. Bekannt ist, dass Trainer und Verein im Sommer gemeinsam angetreten sind, um mit einem nachhaltigen Konzept langfristig Verbandsliga-Fußball beim FC 07 möglich zu machen.

Wie sind die Voraussetzungen am Sonntag im Heimspiel gegen Vatanspor Bad Homburg?

Personell gibt es einige Fragezeichen. Angeschlagen sind Daniel Piller, Luca Blüm, Fabio Hechler, Janis Wiesener, Riccardo Zocco und Nico Umscheid. Nicht zur Verfügung steht der gesperrte Philipp Pfeifer. Aufgrund der zu befürchtenden Ausfälle muss Ludwig Brenner sein Team im Vergleich zu den Testspielen neu aufstellen. „Wer spielen kann, wird sich erst kurzfristig ergeben.“ Vatanspor, das in der Vorwoche sein Nachholspiel bei Viktoria Urberach mit 0:3 verlor, ist zwar Dritter, allerdings droht dem Verein wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs der Abzug von sechs Punkten. Brenner hat den Gegner in Urberach beobachtet. „Eine spielstarke und aggressive Mannschaft, gegen die wir aber durchaus punkten können.“

