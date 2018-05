FC 07 steigt nach zwei Jahren ab

Bensheim.Der FC 07 Bensheim hat den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga verpasst: Am letzten Spieltag verloren die Bensheimer mit 1:3 beim Konkurrenten Viktoria Urberach und müssen nach zwei Jahren den Gang in die Gruppenliga antreten. „Das ist extrem bitter“, kommentierte FC 07-Coach David Suljic den Abstieg seiner Elf. „Aber für uns beginnt ab sofort der Neuaufbau.“ Begleitet werden die

...

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018