FC 07 will gegen SG Einhausen die Negativserie beenden

Bensheim.Nach vier Niederlagen in Folge will der FC 07 Bensheim am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen die SG Einhausen den Schalter wieder umlegen. Für beide Clubs ist die Saison gelaufen: Die Sportgemeinde steht als Schlusslicht bereits als Absteiger fest, die Nullsiebener, derzeit Achter im Klassement, können bestenfalls noch Rang sechs erreichen.

Seit der

...