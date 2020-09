FC 07 zeigt Schokoladenseite

Bensheim.Bei der 2:4-Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen Heppenheim waren Elton da Costa und Florian Budimir per Ampelkarte vom Feld geflogen, gestern Nachmittag schossen sie den FC 07 Bensheim zum 4:0-Heimsieg über den FC Fürth in der Fußball-Gruppenliga. Spielertrainer da Costa sorgte für die ersten beiden Tore, der nach einer Stunde eingewechselte Budimir erhöhte mit zwei Treffern auf

