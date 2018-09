FC Italia bezwingt Schwanheim

Bergstraße.Der FC Italia Bensheim rehabilitierte sich für das 2:3 bei der SG Gronau, gewann das zweite Bensheimer Derby in vier Tagen mit 5:2 (4:2) gegen den SV Schwanheim und liegt weiter auf Tabellenplatz drei der Fußball-Kreisliga C. „Das war ein verdienter Sieg für uns, weil wir als Team überzeugt haben. Dabei waren wir stark ersatzgeschwächt angetreten. Die zweite Halbzeit war vielleicht etwas langweilig“, freute sich Italia-Trainer Savo Maksimovic.

Bedient war dagegen SV-Abteilungsleiter Harald Möller, doch sportlich erkannte er an: „Der Erfolg des FC Italia geht in Ordnung.“ – Tore: 1:0 Ruzic (10.), 2:0 Hahn (12.), 3:0 Renato Lucic (17.), 3:1 Pisarski (25.), 4:1 Tesanovic (41.), 4:2 Pisarski (43., Foulelfmeter), 5:2 Renato Lucic (89.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Schäfer (SV) wegen Foulspiels (60.). rs

SV Zwingenberg – SG Hammelbach 0:2. Für den SVZ setzte es die erwartete Heimniederlage gegen den Tabellenvierten. „Der Sieg für die Gäste war verdient und hätte noch höher ausfallen können“, fasste SV-Pressesprecher Hans-Joachim Heiddrich die 90 Minuten zusammen. Eine höhere Niederlage verhinderte Keeper Tobias Sattler, der weitere Treffer für die SG nicht zuließ. Das Spiel der Zwingenberger litt unter vielen Fehlpässen. - Tore: 0:1 Bauer (46.), 0:2 Emig (90.). eh/p

Birlikspor Biblis – SG Gronau 0:3. Bei den Gronauern zeigt der Trend klar nach oben. Mit dem vierten Auswärtssieg beim bereits fünften Saisonauftritt auf fremden Plätzen sowie dem zweiten Erfolg innerhalb von vier Tagen schob sich das Pabst-Team auf den zweiten Platz vor.

Mit einem Doppelschlag von Knapp (23.) und Russ (28.) wurden beim Schlusslicht die Weichen frühzeitig auf Sieg gestellt. Und Knapp erhöhte noch vor der Pause beruhigend auf 0:3 (42.). hs

FC O.-Abtsteinach II –TSV Auerbach II 0:3. Gegen die harmlose und heimschwache FCO-Reserve gingen die Auerbacher energisch und beim Verwerten der Torchancen konsequent zur Sache, so dass sie verdient als Sieger den Platz verließen. Zum auch in dieser Höhe verdienten Erfolg steuerten zweimal Ayyildiz (46. und 83.) sowie Schäffer in der Schlussminute bei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018