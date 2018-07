Anzeige

Bensheim. Der FC Italia hat überraschend die Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaft gewonnen. Nils Thobe erzielte im Endspiel gegen die TSV Auerbach im Elfmeterschießen den entscheidenden Treffer zum 6:4 (1:1). Der C-Liga-Aufsteiger war früh durch Kolleczek in Führung gegangen, Henke glich noch in der ersten Halbzeit aus, ehe der FC Italia nach der Pause dem Siegtreffer näher war.

Der dritte Platz wurde am Sonntag auf dem Platz der FSG Bensheim im Neunmeterschießen vergeben; Titelverteidiger VfR Fehlheim gewann 4:3 gegen den FC 07, der im Halbfinale am späteren Titelträger Italia gescheitert war. Den Fehlheimern blieb am Ende noch der vom Bergsträßer Anzeiger gestiftete Torjägerpokal, den Elvedin Huseinovic mit fünf Treffern gewann.

Der FC Italia hatte sich schon mit einem technisch starken Auftritt den 3:2-Sieg im Halbfinale gegen den FC 07 redlich verdient. Zwar setzte 07-Spielertrainer Elton da Costa mit einem direkt verwandelten Eckball zum 1:0 ein erstes Ausrufezeichen, dann aber traf vorerst nur noch der C-Liga-Aufsteiger - durch Tesamovic zum 1:1, durch Batan zum 1:2 und durch den überragenden Thobe zum 1:3. Hallas verwandelter Foulelfmeter zum 2:3 zwei Minuten vor dem Ende kam zu spät. Verdient war auch das 2:0 (Tore: Henke und Pommerenke) der TSV Auerbach im ersten Halbfinale gegen den nur mit seiner verstärkten Reserve angetretenen VfR Fehlheim.