FC Italia lässt’s ruhig angehen

Bergstraße.Verletzungsbedingte Ausfälle, Schichtarbeiter und dann auch noch die Helfer für „Felsenmeer in Flammen“ – der SSV Reichenbach II hatte zu wenig Leute, um zur ungewohnten Zeit am Samstag um 14 Uhr zum Spiel der Fußball-Kreisliga C bei Eintracht Bürstadt II anzutreten. Die Gastgeber stimmten einer Verlegung nicht zu, die Entscheidung über die Wertung hat nun der Klassenleiter.

Italia

...