FC Italia mischt im Reigen der Großen mit

Bensheim.Die Vorrunde bei den Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaften der Senioren nahm am Wochenende den erwarteten Verlauf. Bei den von der FSG Bensheim im Sportpark West ausgerichteten Titelkämpfen schafften die favorisierten Teams FC 07 Bensheim, VfR Fehlheim und TSV Auerbach den Sprung ins Halbfinale – genauso wie der selbstbewusst auftrumpfende FC Italia Bensheim.

Ausrichter FSG Bensheim schnupperte zumindest an einem Weiterkommen, musste am Ende aber genauso die Segel streichen wie die C-Ligisten SG Gronau und SV Schwanheim sowie D-Ligist SV Schönberg. Die Schiedsrichter Jörg Ballweg (SV Zwingenberg), Steffen Silbermann (SC Rodau), Richard Kling (SG Nordheim/Wattenheim) und Dirk Fendrich (FC 07 Bensheim) hatten mit der Leitung der Begegnungen keinerlei Probleme.

Im Blickpunkt stand mit Elton da Costa ein Rückkehrer in die Bensheimer Fußballszene, der immer wieder sein Können aufblitzen ließ. Der 07-Spielertrainer schlüpfte wieder in die Rolle des brasilianischen Ballzauberers und bediente seine überwiegend jungen Mitspieler mit präzisen Pässen über 20 oder 25 Meter. Geschickt führte der Aufstiegsheld des SV Darmstadt 98 von 2014 Regie und sorgte so dafür, dass die Nullsiebener auch dank einer sicheren Abwehr um den starken Neuzugang Bastian Vollrath nach den Gruppenspielen mit einer weißen Weste dastanden.