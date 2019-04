FC Italia mit starker Schlussphase

Bergstraße.Erst in der Schlussphase kam der FC Italia Bensheim im Heimspiel der Fußball-Kreisliga C zu einem klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den FV Biblis II. Bereits in der sechsten Minute geriet das Team von Trainer Savo Maksimovic nach einem Abwehrfehler in Rückstand, Zubac glich mit einem direkt verwandelten Freistoß sehenswert aus. In der zweiten Halbzeit profitierte der FC Italia davon, dass beim Gast die Kräfte nachließen, ein weiterer Treffer wurde wegen einer knappen Abseits-Entscheidung nicht gegeben. – Tore: 0:1 Wagner (6.), 1:1 Zubac (25.), 2:1 Peykowski (60.), 3:1 Zubac (75.), 4:1 Marwan (89.). kr

SG Hüttenfeld – SG Gronau 1:1. Nach einer eher verhaltenen ersten Halbzeit drehten beide Mannschaften auf. Hüttenfeld legte vor, doch gelang Andreas Rödel mit einem sehenswerten Drehschuss von der Strafraumgrenze der späte Ausgleich. Unglücklich aus Sicht der Gastgeber, die in der Schlussphase durch die Verletzungen von Kapitän Klute, Wolf und Rathgeber geschwächt waren. – Tore: 1:0 Rathgeber (57.), 1:1 A. Rödel (87.). cpa/sm

FC O.-Abtsteinach II – SSV Reichenbach II 5:0. Nichts zu holen gab es für die in akuter Abstiegsgefahr schwebenden Lautertaler bei der FCO-Reserve, die ihre Position im sicheren Tabellenmittelfeld festigte. Die Gastgeber gingen von Beginn an konzentriert zu Werke, nach 25 Minuten war mit dem 3:0 schon eine Vorentscheidung gefallen. Obwohl Ober-Abtsteinach nach der Pause einen Gang zurückschaltete, reichte es für den SSV nicht zum Ehrentreffer. – Tore: 1:0 Müller (6.), 2:0 Bergold (15.), 3:0 Schütz (25.), 4:0 Müller (36.), 5:0 Brecht (68.). jün/ü

Et. Bürstadt II – TSV Auerbach II 3:1. Eine vermeidbare Niederlage der Rotweißen, die durch die Rote Karte gegen Brunner und die Verletzung von Torwart Westerhoff, der mit einer Zerrung raus musste, geschwächt wurden. Schon in der ersten Halbzeit scheiterten die Auerbacher mehrmals an Eintracht-Keeper Hildebrandt, Weiß vergab zudem die große Chance zum 2:2. Tore: 0:1 Altunkapan (32.), 1:1, 2:1 Yazici (55./65.), 3:1 V. Bajrami (90.+3). – Bes. Vork.: Rote Karte Brunner (TSV/70.) Notbremse), Yazici (Et.) schießt Foulelfm. über das Tor (71.). kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019