FC Italia will auch in Zwingenberg siegen

Bergstraße.Der FC Italia Bensheim (2., 27 Punkte) sorgt in der Fußball-Kreisliga C für Furore und brachte nun Tabellenführer SG Hüttenfeld mit 2:1 die erste Saison-Niederlage bei. Am Samstag, 16 Uhr, tritt der Aufsteiger somit selbstbewusst beim SV Eintracht Zwingenberg (11., 12) an.

„Ich rechne eigentlich ganz fest mit einem Sieg. Bei uns stimmt einfach das Komplettpaket mit Abwehr, Mittelfeld

...