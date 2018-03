Anzeige

Bergstraße.Der FC Italia Bensheim ist nach der Winterpause gut aus den Startlöchern gekommen. Mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg beim Verfolger SV Kirschhausen II übernahm der FC wieder die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga D, Gruppe I. Die Siegtreffer in einer umkämpften Partie (vier Verwarnungen und eine Ampelkarte an die Adresse des SVK) gelangen Thobe (56.) und Lucic (59.) per Doppelschlag. Es war die schnelle Antwort auf den 0:1-Rückstand durch Cicchelli (53.).

Indes verkürzte der TSV Gadernheim – bei einem weniger ausgetragenen Spiel – den Rückstand auf den (Relegations-)Zweiten FSG Bensheim II mit einem hart erkämpften 2:0 (1:0)-Pflichtsieg beim TSV Hambach II auf sechs Punkte. Pritsch (21.) und Ali Tümer per Elfmeter (74.) trafen. Die SG Lautern vergab in der Partie beim SV Zwingenberg II sehr viele Chancen, so dass es nur zum einem 1:1-Unentschieden reichte. Das schnelle 1:0 durch Bohlen (5.) glich Christian Hill per Freistoß für die SGL aus (54.). hs