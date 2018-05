Anzeige

FC Sportfreunde Heppenheim: Helfrich, Wegmann, Eder, Basyouni, Schmitt, Bouchoucha, Hasanovic, Bendiyan, Fischer, Wiley, Garotti; eingewechselt: Hamidian.

Tore: 1:0 Hölzel (4.9, 2:0 Beißer (8.), 3:0 Tittes (25.), 4:0 Dilling (66.), 4:1, 4:2 Wiley (86., 90. + 2). – Zuschauer: 100. – Beste SF-Spieler: Fehlanzeige. jz/ü

TSG Messel – FC Fürth 0:2. Die Fürther brachten den Klassenerhalt einen Spieltag vor Ende der Saison in trockene Tücher. „Wir sind durch!“, freute sich Alexander Langguth, Sportlicher Leiter des FC, über den Erfolg: „Wir wollten den Show-down unter allen Umständen verhindern.“

In einem Spiel mit wenigen Chancen waren die Fürther in der zweiten Halbzeit konsequent. Besim Reka per Foulelfmeter (47.) sowie dessen Bruder Muharrem, der Torwart Wissent beim 2:0 tunnelte (58.), schossen die Fürther zum Klassenerhalt. „Das war verdient, weil wir unsere Chancen gut verwertet haben“, beobachtete Langguth. Als TSG-Torjäger Dominik Wolf in der 67. Minute Gelb-rot sah, hatten die Gäste in der Abwehr ein Problem weniger.

Ester wird Sportmanager

Für Frank Ester ist nächste Woche Schluss, denn er wird seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Dem FC bleibt er als Sportmanager erhalten, will mit Coach Schmidt und dem künftigen Torwarttrainer Patrick Bauer vor allem Talente aus der Region fördern. jz/ü.

