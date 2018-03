Anzeige

Bergstraße.Die Rollenverteilung ist klar, wenn die HSG Fürth/Krumbach am Samstag um 19 Uhr die SKG Roßdorf II in der Handball-Bezirksoberliga empfängt: Fürth ist Tabellenführer, Roßdorf Drittletzter – „und da zählt natürlich nur ein Heimsieg“, so Trainer Jens Becker. Die jüngste 26:27-Pleite in Langen haben die Fürther abgehakt, die Fehler aufgearbeitet: „Wir haben ja nicht schlecht gespielt, sondern 50 Minuten lang gegen einen starken Gegner richtig gut. Aber in der Schlussphase haben wir etwas unsere Linie verloren. Das sollte uns nicht mehr passieren“, so Becker.

TV Lampertheim – TGB Darmstadt (So. 18 Uhr): „Über das Ziel in diesem Heimspiel müssen wir nicht diskutieren“, meint TVL-Trainer Achim Schmied, denn die Gäste kommen als Schlusslicht ins Ried. Lampertheim will mit einem Sieg den Anschluss an die Top-Vier der Liga wieder herstellen.

SKG Bonsweiher – MSG Bauschheim (So. 18 Uhr): Auf Revanche ist die SKG aus, denn im Hinspiel unterlag sie mit ihrer schwächsten Saisonleistungen 25:31 „Bauschheim hat ein gutes Tea,m, aber wenn wir komplett sind, müssen wir in eigener Halle gewinnen“, so Spielertrainer Dennis Rybakov. In der Halbzeitpause wird Bonsweiher die Planungen für die nächste Runde präsentieren. Nachdem bereits bekannt ist, dass Ex-Bundesliga-Spieler Frank Schmiedel auf Rybakov folgen wird, sollen nun drei Neuzugänge präsentiert werden, alle aus dem Bereich des Badischen Verbandes. met/ü