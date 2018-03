Anzeige

Fehlheim.Der VfR Fehlheim II hat gute Chancen, am Ende Aufstiegs-Relegations-Tabellenplatz zwei in der Fußball-Kreisliga B einzunehmen. Am Titelgewinn des souveränen Spitzenreiters SG Unter-Abtsteinach II gibt es keine Zweifel mehr, doch die Grün-Weißen liegen als Tabellenfünfter mit 34 Punkten aussichtsreich im Rennen. Der 6:2-Sieg beim SV Affolterbach war die richtige Antwort auf die vorausgegangene 2:3-Niederlage beim SV/BSC Mörlenbach. Einem Heimsieg gegen den FSV Zotzenbach sollte am Sonntag ab 13.15 Uhr nichts im Wege stehen.

„Wir wollten positiv ins Punktspieljahr 2018 starten – das ist uns ja gelungen. Das war überaus wichtig“, war die Freude bei Wolfgang Jäger über den zehnten Sieg in dieser Saison groß. „Zotzenbach hat mit einem 2:0 beim Tabellendritten TSV Weiher überrascht und zuletzt den SC Rodau 4:2 bezwungen. Dank zuletzt zweier Siege werden die Zotzenbacher mit breiter Brust bei uns antreten. Wir spielen aber zu Hause, sind gut drauf, haben eine vielversprechende Vorbereitung abgeliefert und wollen deshalb auch am Sonntag als Sieger vom Platz gehen“, zeigt sich der Fehlheimer Trainer zuversichtlich.

Verzichten muss Jäger auf Florian Wimmer (Urlaub). Fragezeichen stehen hinter Richard Dommeratzky (Handverletzung) und Daniel Stein (krank). Dafür gehören die AH-Spieler Amir Afshar und Marco John, dem VfR-II-Kader an. rs