Fehlheim im Viertelfinale

Bensheim.Titelverteidiger VfR Fehlheim schaffte gestern Abend den Sprung ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokalwettbewerbs, für das sich zuvor bereits Tvgg Lorsch, Eintracht Bürstadt, SV Lörzenbach, SG Wald-Michelbach, SV Unter-Flockenbach, VfB Lampertheim und FV Biblis qualifiziert hatten. Auf dem Ausweichplatz im Sportpark West gab es einen 4;2 (1:1)-Sieg nach Elfmeterschießen für den Gruppenligisten gegen die klassenhöhere Et. W.-Michelbach.

Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, bei der Eric Franke für den etatmäßigen Keeper zwischen den Fehlheimer Pfosten stand. Er hatte in den 90 Spielminuten aber kaum Gelegenheiten, um sich auszuzeichnen, denn die Gäste blieben weitgehend harmlos, da sie auf Daffour im Kader verzichteten und Gebhardt auf der Ersatzbank Platz nahm. Beim 0:1 war Franke machtlos, als Siby eine Unordnung in der VfR-Abwehr nach Imsirovic-Freistoß per Kopf nutzte (9.).

Die VfR-Spieler schüttelten sich nur kurz und nahmen das Heft des Handelns in die Hand. In der 29. Minute gelang der Ausgleich, als Mitka eine Schmieder-Flanke verwertete. Auch nach dem Seitenwechsel stellte Fehlheim das überlegene Team, das sich aber schwer tat, Chancen zu erspielen. Dennoch hatte Schwerdt zweimal das 2:1 auf dem Fuß (50., 65.). Im Elferschießen trafen Ramonas, Schwerdt und Lortz für den VfR sowie nur Imsirovic für die ETW. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018