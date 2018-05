Anzeige

Lorsch.Der TTC Heppenheim II schaffte über die Relegationsrunde in Lorsch den Sprung in die Tischtennis-Verbandsliga, während der VfR Fehlheim II in der Bezirksoberliga verbleibt. Da der TTCSeligenstadt II nur zu viert antrat und damit jeweils ein Doppel sowie zwei Einzel kampflos abgeben musste, verlor er gegen die Heppenheimer und Fehlheimer jeweils mit 0:9 und muss aus der Verbandsliga absteigen.

Heppenheim II setzte sich indes in einer umkämpften Begegnung mit vier Fünf- und drei Viersatzmatches mit 9:5 gegen Fehlheim II durch. Die TTC-Siegpunkte holten Stribrny/Tomahogh, Klicks/Schaumann, Tomahogh, Stribnry (2), Klicks, Faust, Schaumann; die VfR-Zähler erspielten Ziener/Barzin, Stefanov, Sangeorgean (2), Ziener. hs