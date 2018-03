Anzeige

Bergstraße.Mit einer starken Vorstellung im Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga beim SV Unter-Flockenbach unterstrich der VfR Fehlheim seine Aufstiegsambitionen. Den Grundstein zum 3:2 (2:0)-Sieg legte der Tabellendritte mit einer bestens geführten ersten Halbzeit. Damit stürzte der VfR den SVU vom Thron und rückte – bei einem weniger ausgetragenen Spiel – bis auf einen Punkt an die nun hinter RW Walldorf zweitplatzierten Odenwälderinnen heran.

Für die Unter-Flockenbacher war aber weniger die Niederlage ein Beinbruch bzw. schmerzhaft, sondern nach Meinung des Sportlichen Leiters Markus Müller eher der Platzverweis für Schlussmann Jannis Weidner, der in der Nachspielzeit wegen Handspiels die Rote Karte sah. Somit fehlen Trainer Mirko Schneider jetzt gleich zwei Keeper, da Stammtorwart Nico Schütz einen operierten Fingerbruch kuriert.

Gegentore „aus dem Nichts“

Die Fehlheimer waren hochmotiviert von Beginn an hellwach, waren meistens einen Tick schneller in den Gedanken und am Ball als die zunächst behäbig wirkenden Gastgeber. Janis Breuer nach Schwerdt-Querpass (20.) und Max Schwerdt selbst, der von David Ankido geschickt in Szene gesetzt wurde (32.), münzten mit ihren Toren die Überlegenheit in eine verdiente 2:0-Pausenführung um.