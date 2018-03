Anzeige

Bergstraße.Mit einem souveränen 7:3-Sieg gegen Langstadt hat der VfR Fehlheim den dritten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga männliche Tischtennis-Jugend verteidigt. Durch das im Entscheidungssatz knapp verlorene Doppel (Schubert/Hofmann) geriet der Fehlheimer Nachwuchs in Rückstand, konnten dann aber in den folgenden drei Einzelspielen punkten, somit schnell die Führung übernehmen und diese zum Sieg ausbauen. – Für Fehlheim punkteten: B. Schubert (3), Hofmann (1), Alma (2), Jehlicka (1). nico

BSC Einhausen: Die erste Jugend zeigte sich in der Bezirksklasse in guter Form und kletterte auf den dritten Rang. Nach dem Tabellenführer Groß-Rohrheim wurde diesmal der Tabellenzweite TSV Auerbach mit 6:4 bezwungen. Usame Hajrovic (3), Mattia Göckel (2) und Hajrovic/Göckel im Doppel trugen sich in die Siegerliste ein. std

TTC 2010 Lorsch: Die Schülermannschaft ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und hat sich durch fünf Siege in Folge auf den vierten Tabellenplatz der 2. Kreisklasse verbessert. Zuletzt siegten die Geschwister Juliana und Jan Findeisen, Jonas Kertscher und Neele Horn beim Tabellennachbarn SKG Zell überraschend klar mit 7:3. red