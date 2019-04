Fehlheim will beim AH-Fußballfest siegen

Am heutigen Samstag (14 Uhr) wird es für die Alten Herren des VfR Fehlheim ernst, denn sie müssen im Halbfinale des Fußball-Hessenpokals bei der SG Villmar/Weyer im Landkreis Limburg-Weilburg antreten und streben den erneuten Endspieleinzug und letztlich die Titelverteidigung an. Im Vorjahr triumphierte der VfR gegen SF Seligenstadt (3:2) und es könnte nun zu einer Finalneuauflage kommen. Seligenstadt steht bereits als Endspielteilnehmer fest, nun muss noch Fehlheim in Villmar nachziehen.

„Wir fahren natürlich an die Lahn, um zu gewinnen, wissen aber, dass dies kein Spaziergang. Die SG Villmar macht richtig Werbung für dieses Duell und geht auch sehr selbstbewusst in die Partie“, weiß VfR-Teammanager Roland Lotz zu berichten. So wird die SG wohl in Bestbesetzung antreten können und erwartet einen deutschlandweiten Zuschauerrekord für ein Altherrenspiel.

„Wir wollen natürlich einen Finaleinzug von Villmar verhindern und setzen dabei in erster Linie auf unsere Stärken. Auch wir können fast in Bestbesetzung antreten, so dass ein spannendes Duell zweier hoch motivierter Mannschaften zu erwarten ist“, blickt Lotz mit großer Vorfreude aufs Halbfinale. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019