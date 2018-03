Fehlheimer hamstern Titel

Anzeige

Bergstraße.Bei der Tischtennis-Kreisendrangliste des Nachwuchses haben sich in den acht Klassen die Favoriten an die Spitze gesetzt. Viele krankheitsbedingte Absagen trübten ein wenig das gute Gesamtbild in Rimbach. Der VfR Fehlheim ist mit vier Titeln der erfolgreichste Verein; der TTC Heppenheim stellte die meisten Starter. Mit Felix Schubert (VfR /männliche Jugend), A-Schülerin Leonie Meier (TSV Auerbach) und B-Schülerin Sophie Rosenberger (TV Bürstadt) haben drei Talente ihren Titelgewinn aus dem Vorjahr in der nächsthöheren Spielklasse wiederholt.

Felix Schubert siegte mit 9:0 Siegen vor seinem Vereinskameraden Marvin Prochazka (8:1) und Phil Harpe (Heppenheim/6:3); hinter Leonie Meier (4:0) folgte u.a. Juliana Findeisen (TTC 2010 Lorsch/2:2) auf Rang drei und hinter Sophie Rosenberger (5:0) u.a. Sheila Rohde (Heppenheim/3:2) als Dritte sowie Neele Horn (TTC Lorsch/2:3) als Vierte.

Weitere Ergebnisse; Schüler A: 1. Bastian Schubert (Fehlheim/9:0), ... 3. Johannes Schmitt (Heppenheim/ 6:3. – Schüler B: 1. Elias Trautmann (TSV Ellenbach/9:0), .... 4. Nils Witte (Auerbach/5:4),. – Schüler C: 1. Lennart Schmitt (Heppenheim/6:0), ... 3. Leon Maier (TSV Lindenfels/4:2), 4. Paul Freisleben (SKG Zell/3:3). – Schülerinnen C (3): 1. Amelie Fandrich (Fehlheim/2:0), 2. Leonie Zeiß (1:1), 3. Saphira Bartoniz (beide Lindenfels/0:2). – Weibliche Jugend: 1. Ksenia Bondareva (3:0), 2. Svenja Erhardt (beide Fehlheim/2:1).