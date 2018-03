Anzeige

Bergstraße.Martin Weinbach spricht Klartext. Der Trainer des ambitionierten Fußball-Gruppenligisten VfR Fehlheim erwartet nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Fürth eine Trotzreaktion seiner Mannschaft und ein Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Hassia Dieburg. Die Fehlheimer können aber abermals nicht auf dem heimischen Rasenplatz spielen, sondern sie weichen am Samstag (14 Uhr) abermals ins Weiherhausstadion zum FC 07 Bensheim aus.

„Das war spielerisch wie kämpferisch ganz schwach“, blickte Weinbach noch einmal auf das jüngste Remis zurück. Er monierte zudem die Einstellung seiner Spieler: „Da hat man sich dann lieber über den Schiedsrichter und eventuelle strittige Entscheidungen aufgeregt, anstatt sich selbst an die eigene Nase zu fassen und die eigene Leistung zu hinterfragen. Da waren bei uns auch nicht das nötige Selbstvertrauen und der unbedingte Siegeswillen zu spüren. Die Mannschaft hat gegen einen kampfstarken Gegner spielerisch einfach keine Lösung gefunden.“

Und der VfR-Coach ist sich sicher, „dass wir es mit solch einer schwachen Leistung und Einstellung auch gegen Dieburg sehr schwer haben werden, denn wir treffen wieder auf einen abstiegsbedrohten Gegner, der kämpferisch alles in die Waagschale werfen wird“. Zudem hat die Hassia in der Winterpause mit Wolfgang Kern einen neuen Trainer bekommen, der mit seinem Team den Klassenerhalt schaffen will.