Fehlheimer schlagen mit unbändigem Willen den Favoriten

Fehlheim.Die Tischtennisherren des VfR Fehlheim gehen in der Regionalliga West mit einem Sieg in die Winterpause. Mit dem 9:7 im Heimspiel gegen den TTC Altena sorgten sie für eine Überraschung. Mannschaftsführer Philipp Mostowys sprach nach der Partie sogar von einer „kleinen Sensation“, waren die favorisierten Gäste doch in Bestbesetzung angetreten, was die Ausgangslage für den VfR nicht einfacher

...