Fehlheimer Schüler holen Kreispokal

Bergstraße.Vier Vereine haben die Titel bei der Tischtennis-Kreispokalendrunde der Jugend und Schüler unter sich aufgeteilt. Beim Ausrichter TTC Lampertheim kamen 29 Mannschaften zusammen, um die Teilnehmer am Bezirkspokal in sechs Spielklassen zu ermitteln.

Pokalspielleiter Jakob Machel überreichte den Siegerpokal je zwei Mal an Teams vom TTC Lampertheim und TV Bürstadt. Der VfR Fehlheim und die SG Wald-Michelbach triumphierten in den höchsten Schüler- und Jugendklassen.

Im Finale der Jugend-Kreisliga setzte sich der Tabellensiebte Wald-Michelbach überraschend deutlich mit 4:1 gegen den Ligadritten Fehlheim durch. Favoritensiege gab es in der 1. Jugend-Kreisklasse mit dem TTC Lampertheim und in der Schüler-Kreisliga durch den VfR Fehlheim. Beide Mannschaften stehen auch in ihren Ligen an der Tabellenspitze. drei/ü

