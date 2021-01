Ferati fällt beim SVW nicht lange aus

Mannheim.Manchmal ist ein Kapselriss eine halbwegs gute Nachricht. Nach Arianits Ferati Auswechslung beim 1:1 gegen den KFC Uerdingen am Sonntag befürchtete die medizinische Abteilung von Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim Schlimmes. Der Verdacht auf einen Syndesmosebandriss stand im Raum, Ausfallzeit: zwei bis drei Monate. Am Montag konnte SVW-Trainer Patrick Glöckner aber leichte Entwarnung geben, schon im Februar dürfte der Spielmacher wieder an Bord sein: „Es ist zum Glück nur ein Kapselriss.“ Für das Nachholspiel beim Halleschen FC am Mittwoch (19 Uhr) muss er sein offensives Mittelfeld gleichwohl neu sortieren. alex

