Fernschach nur mit Ehrenkodex

Bergstraße.Nachdem Paulus Wohlfart, Pressewart des Schachbezirks Bergstraße und Aktiver bei der SG 31 Bensheim, bereits Internetplattformen beleuchtet hat (siehe BA vom 30. März), auf denen Schachspieler trotz der momentanen Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie weiterhin vor allem spielen können, legt er nun den Schwerpunkt auf weitere, mehr traditionelle Alternativen zum persönlichen Treffen und Trainieren in den Vereinen.

Was können vor allem die Denksportler machen, die nicht so geschickt und schnell mit Computern umgehen können oder wollen? Auch für diese gibt es ebenso Angebote, denn Informationsplattformen wie www.chessbase.com, https://theweekinchess.com (TWIC), https://www.chessbomb.com und https://schachtraining.de bieten eine Vielfalt von aktuellen Nachrichten und Berichten aus der Welt des Schachs. Die englischsprachige TWIC-Seite ist kostenfrei; hier gibt es jeden Montag neueste Partien in einem gängigen Format zum Herunterladen, die der Nutzer dann direkt mit Datenbank-Programmen wie „chessbase“ öffnen und in Ruhe nachspielen kann. Alleine damit kann ein Tag für eingefleischte Schachspieler im Handumdrehen vergehen.

Einen ganz anderen Ursprung und Ausprägung haben die Angebote des deutschen Fernschachbundes (www.bdf-fernschachbund.de). Das ist ein eingetragener Verein, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im August 1946 in Frankfurt/Main gegründet wurde. In den Zeiten vor dem Aufkommen von persönlichen Computern, also vor 1990, verstand man unter Fernschach das Spielen von Partien über postalischem Weg, oft mittels spezieller Postkarten. Eine Partie mit im Durchschnitt 50 Zügen konnte dann schon ein Jahr und länger brauchen.

Schachzüge früher per Postkarten

Nach Erhalt einer Postkarte lag die Bedenkzeit im Schnitt bei zwei bis drei Tagen pro Zug. Diese maximale Entschleunigung hat nach wie vor auch ihre Vorteile, unter anderem ein tiefes eigenständiges Analysieren von Positionen auf dem Schachbrett. Durch das Aufkommen von Computern und vor allem von Analysenmodulen mit Spielstärken, die weit über dem von durchschnittlichen Schachspielern liegen, kam es jedoch zu einem deutlichen Einbruch beim Fernschach.

Viele Spieler wandten sich von dieser Art des Schachspielens demotiviert ab, da es weniger um individuelle Fähigkeiten ging, sondern zunehmend nur noch darum, wer den neuesten Computer und schnellsten Hochleistungsprozessor hatte.

In neuerer Zeit erlebte der Fernschachbund mit speziellen Turnieren, bei denen der Einsatz von Computeranalysen in einem Ehrenkodex verboten ist und die über einen Server im Internet elektronisch gespielt werden, eine kleine Renaissance.

Wem dies alles noch nicht genug ist, bietet sich dann noch ein Feld von Schachtrainern, die ihre Übungseinheiten über das Internet anbieten. Diese Angebote reihen sich ein in die Kategorie „personal Coaching“. Als Trainer fungieren oft sehr gute Schachprofis, die vom Spielen alleine ihren Lebensunterhalt nicht aufbringen können.

Die Schwierigkeit besteht darin, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es bedarf schon einiges Schachwissen für diesen Beruf, aber nicht jeder gute Schachspieler ist automatisch auch eine guter persönlicher Coach. Nicht falsch liegt man aber zum Beispiel mit der Akademie von Artur Jussupow, der als russischer Spieler dreimal im WM–Halbfinale stand und nach seiner Auswanderung auch für den deutschen Schachbund als Spieler und Trainer wertvolle Dienste geleistet hat. Des Weiteren bieten Spitzenspieler wie Niclas Huschenbeth und Matthias Wahls interessante Möglichkeiten vor allem über das Internet an, die es sich in diesen Zeiten auszuprobieren lohnt.

Wer noch selten oder nie Schach über elektronische Wege gespielt oder trainiert hat, wird es schwer fallen, erste Schritte zu unternehmen. Gerne helfen die Vorstandsmitglieder im Schachbezirk Bergstraße mit dem Tipps weiter oder unterstützen bei der Suche und der Bewertung der Angebote im Internet. red

Info: Schachbezirk-Kontaktdaten auf www.bezirk10.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020