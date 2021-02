Feuertaufe im Derby in Mannheim

Kaiserslautern/Mannheim.Marco Antwerpen strahlte zum Start seiner Rettungsmission beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern große Zuversicht und Entschlossenheit aus. „Ich musste nicht lange überlegen, dass ich das hier gerne machen möchte. Wenn du dich als Trainer für Kaiserslautern entscheidest, dann musst du wissen, dass du hier immer unter Druck stehst“, betonte der neue Trainer der vom Abstieg bedrohten Roten Teufel bei seiner Vorstellung.

Nach bisher nur drei Saisonsiegen startet der Tabellen-16. mit Antwerpen den letzten Versuch, den drohenden Absturz in die Viertklassigkeit abzuwenden. Immerhin ist der neue Hoffnungsträger bereits der dritte Trainer in dieser Spielzeit. Antwerpen weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Erfolg und Misserfolg anfühlen. In der vergangenen Saison führte er Eintracht Braunschweig zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, in dieser Saison wurde er bei Zweitligist Würzburger Kickers nach für fünf Partien beurlaubt.

Am Dienstag hatte sich Antwerpen das FCK-Training noch von der Tribüne aus angeschaut, weil zu diesem Zeitpunkt der zweite negative Corona-Test noch nicht vorlag. Am Mittwoch durfte er mit der Mannschaft endlich auf den Platz. „Die Spieler sind sehr fokussiert. Wir müssen in dieser Situation als Mannschaft, aber auch als Verein, einen extremen Zusammenhalt an den Tag legen und füreinander einstehen“, sagte er danach.

Seine Premiere als FCK-Coach könnte kaum brisanter sein. Am Samstag (14 Uhr/live im SWR-Fernsehen) gastieren die Pfälzer im Südwestderby beim SV Waldhof Mannheim. Antwerpen freut sich auf die Partie im Carl-Benz-Stadion. „Das sind Spiele, die Fußball ausmachen. Warum sollte das nicht ein Startpunkt für uns sein, um den Hebel umzulegen?“

Eine seiner ersten Entscheidungen war, dass Carlo Sickinger die Mannschaft ab sofort nicht mehr als Kapitän anführen wird. Neuer Spielführer ist der von Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Jean Zimmer. In Mannheim könnten auch schon die beiden Last-Minute-Neuzugänge Marvin Senger und Felix Götze dabei sein.

Donkor-Einsatz fraglich

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner wird seine zuletzt in München erfolgreiche Mannschaft wohl in der Abwehr verändern müssen. Linksverteidiger Anton Donkor ist nach seiner Fußverletzung am Donnerstag nochmals bei einem Arzt in München vorstellig geworden. Die Diagnose steht noch aus.

Weiter fehlen werden Onur Ünlücifci (Rücken), Arianit Ferati (Kapselriss) und Joseph Boyamba (Bänderverletzung). Ünlücifici und Boyamba sollen am Montag wieder auf dem Platz trainieren. dpa/th

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.02.2021