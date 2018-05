FFG-Abstieg mit Anstand

Anzeige

Gruppenliga: TSV Höchst – Starkenburgia Heppenheim 5:1 (2:1). Kassierte der Meister aus Heppenheim zuvor in 17 Spielen nur 18 Tore, so setzte es nun gleich fünf Gegentreffer. Trainer Wolfgang Stammler, der bei den Heppenheimerinnen letztmals an der Seitenlinie stand, nahm es gelassen: „Die Luft war raus. Außerdem sind wir mit einer Notelf angetreten.“

Die Leistungsträgerinnen Selina Dambier, Laureen Deckenbach und Jelena Garcia Tella fehlten. Die Lücken konnten die reaktivierten Gina Edam oder Sophie Schröder, denen die Spielpraxis fehlte, nicht schließen. Im ersten Abschnitt konnten die Gäste noch mithalten und kamen durch einen Foulelfmeter von Miriam Klos zum Ausgleich (30.).

FSG Bensheim – TSV Nieder-Ramstadt 0:5. Gegen den Tabellendritten gab es für die Bensheimerinnen nach zuletzt vier Siegen in Serie nichts zu holen. „Die Luft war raus. Torhüterin Patrycja Mazur verhinderte eine höhere Niederlage“, beobachtete Trainer Sven Wabera.

Durch Marie Gottwald und Angelique Danzberger hatten die Gastgeberinnen den Ehrentreffer auf dem Fuß.

Kreisoberliga: FFG Winterkasten II – SG Rimbach/Auerbach 1:1. Tore: 0:1 Anouk-Zazie Weirich (32.), 1:1 Anna Hechler (89.). hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.05.2018