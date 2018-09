Fiege bewahrt Winterkasten vor der Pleite

Winterkasten.Die Siegesserie des SV Winterkasten in der Fußball-Kreisliga A ist gerissen. Das 2:2 im Stadtderby gegen den SV Lindenfels war der erste Punktverlust für den SVW in dieser Saison nach zuvor fünf Dreiern in Folge. „Es ist natürlich schade, dass unsere Serie gerissen ist, aber das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung“, fasste Pressesprecher Kasper Pusch die 90 Minuten zusammen.

Bis in die

...