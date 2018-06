Anzeige

Weinheim.Ein letztes Mal zogen gestern Tausende Sportler durch die Weinheimer Innenstadt, um auf dem Amtshausplatz an der Abschlussfeier des fünftägigen Landesturnfestes teilzunehmen. Die Verantwortlichen der Stadt und des Badischen Turner-Bundes zogen ein positives Fazit dieser größten Breitensportveranstaltung in Baden-Württemberg. Knapp 9300 Sportler machten mit, die meisten übernachteten in einer der 21 Schulen in Weinheim, Hirschberg, Hemsbach und Viernheim, wo sie von mehr als 2000 ehrenamtlichen Helfern der örtlichen Sportvereine betreut wurden. 23 Wettkampfstätten gab es; große Showveranstaltungen fanden zudem in der Langenberghalle in Birkenau statt. pro/mm/Bild: Reimer/ü