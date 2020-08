Finale um das DFB-Pokal-Ticket

Frankfurt.Am Donnerstag feierte der FSV Frankfurt den 121. Geburtstag – zwei Tage später will sich der im August 1899 gegründete Traditionsverein aus der Mainmetropole nachträglich selbst beschenken. Am „Finaltag der Amateure“ trifft der Fußball-Regionalligist an diesem Samstag (16.45 Uhr) im Endspiel um den Hessenpokal auf den Ligarivalen TSV Steinbach Haiger.

Bei einem Sieg stünden die Frankfurter nach vierjähriger Abstinenz wieder im lukrativen DFB-Pokal und würden in der ersten Runde auf den Zweitligisten SV Sandhausen treffen. Dies wäre „für die Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit extrem wichtig“, sagt Marketing-Direktor Christian Sollich.

Positive Nachrichten gab es für den Verein in der jüngeren Vergangenheit kaum. Im Jahr 2016 stiegen die Schwarz-Blauen als schlechteste Heimmannschaft und mit den meisten Gegentoren aus der 2. Bundesliga ab, im April 2017 musste die Insolvenz beantragt werden. Es folgte der sportliche und wirtschaftliche Absturz in die Regionalliga.

Längst verblasst ist die Erinnerung an erfolgreichere Zeiten. Vor 95 Jahren kämpfte der FSV um die Deutsche Meisterschaft. Damals verlor die Mannschaft das Finale gegen den 1. FC Nürnberg vor 40 000 Zuschauern im Frankfurter Waldstadion in der Verlängerung mit 0:1. 1933 gewannen die Frankfurter die Süddeutsche Meisterschaft, 1938 gab es im Tschammerpokalfinale im Berliner Olympiastadion eine 1:3-Niederlage gegen Rapid Wien. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der FSV in die höchste deutsche Liga auf, ehe er seit 1962 zwischen Zweit- und Viertklassigkeit pendelte.

In der schmucken Heimstätte am Bornheimer Hang soll gegen Steinbach endlich wieder eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Ein vom FSV eingereichtes Hygienekonzept für bis zu 1280 Zuschauer wurde von den zuständigen Behörden nicht genehmigt. Daher dürfen beim Finale im Stadion nur 250 Personen anwesend sein – beide Mannschaften inbegriffen. Lediglich 63 Tickets erhielt jeder Finalteilnehmer vom Hessischen Fußballverband.

SV Waldhof will den SC Freiburg

230 Personen dürfen das badische Pokalfinale zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Nöttingen um 16.45 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion sehen. Auch hier winkt dem Sieger eine attraktive Aufgabe im DFB-Pokal, noch dazu mit Derby-Charakter, gegen den SC Freiburg. In Pirmasens steigt das Südwest-Pokal-Finale (16.45 Uhr) zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Alem. Waldalgesheim. dpa

