Flames-Aufholjagd wird nicht belohnt

Leverkusen/Bensheim.Unglücklich kassierten die Flames in der Frauenhandball-Bundesliga ihre nächste Niederlage. In einem „Wechselbad der Gefühle“verlor die HSG Bensheim/Auerbach das Mittelfeldduell bei Bayer Leverkusen knapp mit 26:27 (12:17) Toren. Die Mannschaft von Trainer Heike Ahlgrimm bewies in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie zwar Moral und ein großes Kämpferherz, doch letztlich zeigte sie zu

...