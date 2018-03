Anzeige

Bensheim.Die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach hat ihr letztes Saisonspiel in der Oberliga 35:19 (15:10) bei der JSG Buchberg gewonnen. Der Flames-Nachwuchs startet als Tabellenzweiter in der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Im letzten, für beide Teams bedeutungslosen Saisonspiel fehlte zu Beginn etwas das Tempo bei den Juniorflames. Dies war mitunter der späten Anwurfzeit am Freitagabend um 20.30 Uhr geschuldet. Dennoch gingen die Mädels von Beginn an in Führung und konnten sich immer weiter absetzen.

In der zweiten Halbzeit wurde dann das Tempo erhöht und auch die Abwehr bekam mehr Zugriff auf den Gegner. So wurde durch Ballgewinne in der Abwehr und schnelle Tempogegenstöße der Vorsprung stets ausgebaut. red