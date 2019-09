Flames drehen nach der Pause auf

Bensheim.Der Auftakt in die neue Saison ist der HSG Bensheim/Auerbach geglückt: Mit 33:24 (14:12) besiegten die Flames am ersten Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga die Kurpfalz Bären. Vor 1580 Zuschauern in der Weststadthalle präsentierte sich der Aufsteiger aus Ketsch am Samstagabend vor allem im ersten Abschnitt als zäher Konkurrent.

Die favorisierte HSG lieferte nach dem Seitenwechsel

...