Bensheim.Aufsteiger HSG Bensheim/Auerbach hatte die ersten sechs Saisonspiele in der Frauenhandball-Bundesliga samt und sonders verloren – und am Sonntag (18.), 16.30 Uhr, droht beim VfL Oldenburg erneut die sechste Niederlage in Folge. Die Flames rechnen sich als Tabellenvorletzte (6:28 Punkte) aber durchaus etwas Zählbares bei den zehntplatzierten Niedersächsinnen (14:20) aus.

Die Schützlinge von Trainer Nils Bötel aus der Metropolregion Bremen/Oldenburg haben nämlich ebenfalls eine aktuelle Negativserie aufzuweisen und waren in den letzten vier Begegnungen (26:28 in Nellingen, 19:29 in Bietigheim, 27:37 beim Thüringer HC und 30:34 gegen Blomberg-Lippe) unterlegen. Mit 8:8 Zählern nimmt der VfL nur Platz zehn in der Liga-Heimtabelle ein.

„Wir sind personell zwar dezimiert, wollen aber die weite Fahrt über 480 Kilometer nicht umsonst machen und zwei Punkte mitnehmen. Unser nächster Gegner hatte anfangs einen guten Lauf, zuletzt aber einen Durchhänger. Oldenburg wird gegen uns sicherlich sehr motiviert zu Werke gehen und will die jüngste Niederlage bei den Schwaben Hornets nun gegen uns gutmachen. Wir haben jedoch nichts zu verschenken und werden deshalb alles dafür tun, um die Oldenburgerinnen zu ärgern“, versprach Heike Ahlgrimm nach dem Training am Dienstag erbitterte Gegenwehr, die ihre Mannschaft leisten wird.