Bensheim. Es bleibt dabei: Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach punkten fleißig in den von Trainerin Heike Ahlgrimm ausgegebenen „Muss-Spielen“: So landeten die Flames mit dem 37:33 (17:17) gegen die Neckarsulmer Sport-Union einen weiteren Pflichtsieg, mit dem sie nach zwei Niederlagen in Folge ihren Punktestand in dieser Saison wieder ausglichen (10:10).

Gegen die

...