Flames-Fehler werden vom Favoriten eiskalt bestraft

Sanne Hoekstra hatte an ihrem 26. Geburtstag bei der Flames-Niederlage in Metzingen kein Wurfglück, sie ging leer aus. © Neu

Bensheim.Der HSG Bensheim/Auerbach scheint in der Schlussphase der Saison 2017/18 in der Frauenhandball-Bundesliga die Luft auszugehen. Mit dem auch in dieser Höhe gerechtfertigten 20:33 (11:15) bei TuS Metzingen kassierten die Flames bereits die fünfte Niederlage in Folge. Dabei hielt der Aufsteiger von der Bergstraße zumindest 40 Minuten lang einigermaßen mit, ehe nichts mehr zusammenlief und die

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3677 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.05.2018