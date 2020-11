Flames fehlt der Lohn für einen tollen Auftritt

Bensheim.Eine proppenvolle Weststadthalle hätte getobt, so aber mühte sich ein halbes Dutzend Trommler, Stimmung zu erzeugen in der nahezu menschenleeren Arena. Die Akteurinnen auf dem Feld lieferten am Mittwochabend in der Frauenhandball-Bundesliga einen packenden Fight, ein höchst sehenswertes und abwechslungsreiches Match, an dessen Ende die HSG Bensheim/Auerbach nach einer Klasseleistung und einer

...