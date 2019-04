Flames feiern 30:20-Schützenfest gegen Leverkusen

Bensheim. Die Flames-Festtage in der Frauenhandball-Bundesliga gehen weiter. Am Ostersamstag fegte die HSG Bensheim/Auerbach den Europacup-Anwärter Bayer Leverkusen mit einem kaum für möglich gehaltenen 30:20 (16:7) aus der Weststadthalle und holte 7:1 Punkte aus den letzten vier Begegnungen. Damit verbesserten sie sich auf den zehnten Platz und haben den Klassenerhalt so gut wie sicher: Vier

...