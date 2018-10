Flames feiern 32:23-Heimsieg gegen Neckarsulm

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach hat das Duell der beiden noch sieglosen Mannschaften in der Frauenhandball-Bundesliga eindrucksvoll 32:23 (17:10) gegen die Neckarsulmer Sportunion gewonnen und damit ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Nur die ersten eineinhalb Minuten gehörten den Gästen, nach dem frühen 0:2 drehten die Flames auf und sorgten schnell für klare Verhältnisse. Schön herausgespielte Treffer und eine starke Abwehrleistung waren die Grundlage für einen Fünf-Tore-Vorsprung, der bis zur Pause auf sieben anwuchs und in der zweiten Halbzeit stabil zwischen sieben und neun gehalten wurde.

Beide Teams hatten Ausfälle zu beklagen, Bensheim steckte dies offensichtlich besser weg. Obwohl Heike Ahlgrimm elf Feldspielerinnen zur Verfügung standen, ließ sie fünf aus der Start-Sechs bis zehn Minuten vor dem Ende durchspielen. Sanne Hoekstra für Sarah van Gulik war bis dato der einzige Wechsel.

Zwei Akteurinnen drückten dieser Partie ihren Stempel auf, wurden vom Publikum frenetisch gefeiert und gleichermaßen von den Fans zur Spielerin des Tages gekürt. Julia Maidhof spielte sich in einen wahren Rausch, war mit ihrer Schnelligkeit und Athletik nie in den Griff zu bekommen und traf fast nach Belieben – am Ende ging genau die Hälfte der 32 Flames-Tore auf ihr Konto! Und dann war da Helen van Beurden zwischen den Pfosten bei der HSG, die mit unzähligen Paraden dazu beitrug, dass es in der starken Neckarsulmer Phase nach der Pause nie eng wurde. Nicht zu vergessen Jessica Kockler, die ihren Platz im Tor nach rund zehn Minuten räumte und nur bei Siebenmetern zurückkam. Gleich dreimal parierte sie in einer unglaublich lockeren Art und Weise.

„Wir haben wie in der vergangenen Saison geackert, gerackert und uns die Bälle erkämpft“, war Trainerin Heike Ahlgrimm mit der Darbietung ihrer Truppe mehr als zufrieden. Nachdem die Flames in den ersten drei Saisonspielen jeweils mehr als 30 Gegentore kassiert hatten, lautete Ahlgrimms Forderung, diese Marke im Heimspiel gegen Neckarsulm zu unterbieten. Dass es am Ende sogar weniger als 25 waren, machte die Trainerin „stolz“. Mehr zu diesem Spiel am Montag im Bergsträßer Anzeiger.

Schon am Mittwoch geht es für die HSG weiter mit dem vorverlegten schweren Auswärtsspiel beim Vorjahresmeister SG BBM Bietigheim, dann folgt am 27. Oktober das interessante Heimspiel gegen Borussia Dortmund, das in dieser Saison mit 3:5 Punkten noch nicht richtig in Tritt gekommen ist. (kr)

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.10.2018