Flames fertigen US-Girls mit 30:14 ab

Bensheim/Haßloch.Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach kam gestern Abend in Haßloch zu einem 30:14 (12:6)-Testspielsieg gegen die Nationalmannschaft der USA, die sich in Süddeutschland auf die Panamerikanischen Spiele vorbereitet. Obwohl die Flames in ihrer zweiten Trainingswoche nur mit acht Feldspielerinnen antreten konnten, zeigten sie eine starke Leistung. Immer wieder gab es schöne Spielzüge und auch das Verständnis mit den Neuen klappte in dem frühen Stadium der Vorbereitung erfreulich gut.

Dabei konnten die US-Girls nur in den ersten 20 Minuten einigermaßen Paroli bieten und auch in der Abwehr dagegenhalten, dann aber ging es Schlag auf Schlag. „Im ersten Leistungstest mit dem Ball war das eine ordentliche Vorstellung“, zeigte sich Flames-Geschäftsführer Jörg Hirte zufrieden. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019