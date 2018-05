Flames-Gegner ist verwundbar

Bensheim.Nach vier Niederlagen in Folge hofft die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga am Samstag (19.30 Uhr) bei TuS Metzingen auf den fünften Saisonsieg. Dass eine Überraschung kein unrealistisches Unterfangen ist, stellten die Flames ja am 6. Januar unter Beweis. Damals lagen sie gegen die TuSsies nach 55 Minuten 18:22 zurück, ehe sie eine turbulente Aufholjagd mit einem 24:23-Sieg

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2300 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018