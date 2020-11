Flames-Gegner Neckarsulm ist im Höhenflug

Bensheim.Die letzten vier Bundesliga-Duelle gegen die Neckarsulmer Sport-Union haben die Handballerinen der HSG Bensheim/Auerbach gewonnen. Die jüngste Begegnung der beiden Mannschaften im Januar dieses Jahres in der Weststadthalle ging mit 37:33 an die Flames. „Das hat nichts zu bedeuten“, sagt HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm beim Blick auf die Statistik. „Bei Neckarsulm hat sich in dieser Saison einiges

...