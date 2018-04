Flames haben eine Rechnung noch offen

In den letzten Spielen mussten Sanne Hoekstra (li.) und Caroline Thomas bei den Flames verletzt zuschauen, nun können sie wieder ins Geschehen eingreifen. © Neu

Bensheim.Trotz der jüngsten 25:32-Niederlage bei der SG BBM Bietigheim ist für die HSG Bensheim/Auerbach der Klassenerhalt in der Frauenhandball-Bundesliga endgültig in trockenen Tüchern, da Schlusslicht HC Rödertal 20:26 bei der HSG Blomberg-Lippe verlor und so die Flames nicht mehr einholen kann. Für den Aufsteiger von der Bergstraße geht es am Samstag (17.30 Uhr) darum, den TV Nellingen im direkten

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2451 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.04.2018