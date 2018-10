Flames haben ihre Abwehr verbessert

Bensheim.„Abwehr können wir“, meint Heike Ahlgrimm. Die Statistik der beiden jüngsten Partien gibt der Trainerin des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach recht: 23 Gegentore gegen Neckarsulm, 26 in Bietigheim, davon nur elf in der ersten Halbzeit. Die Quote der Gegentreffer auf „unter 30“ zu senken, war eine Aufgabe, die Ahlgrimm ihrem Team vor dem Neckarsulm-Match mit auf den Weg

