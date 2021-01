Flames halten sich in Quarantäne fit

Bensheim.Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage in häuslicher Quarantäne, ebenso Silvester und Neujahr – an diesem Wochenende endet die zweiwöchige Einsamkeit für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim-Auerbach. Am Montag (4.) ist für die Flames das erste Team-Training nach der corona-bedingten Isolation inklusive Testung terminiert, eine zweite Übungseinheit folgt am Dienstag, für Mittwoch

...