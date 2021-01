Flames heute auch ohne Lotta Heider

Bensheim.Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach müssen heute im zweiten Heimspiel des Jahres (18 Uhr, Weststadthalle) gegen die HSG Blomberg-Lippe auf zwei Spielerinnen verzichten: Rechtsaußen Lotta Heider hat in dieser Woche ihren Dienst bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Warendorf angetreten und muss an diesem Wochenende vor Ort am Stützpunkt in Nordrhein-Westfalen sein.

...